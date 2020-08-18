Врач назвал возможные сроки повторного заражения коронавирусом
Врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что повторно заразиться коронавирусом нового типа можно через два-три месяца. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Специалист рассказал, что это зависит от того, долго ли в теле человека наблюдается высокий уровень антител. По словам Крючкова, у некоторых людей этот уровень очень быстро падает после выздоровления от COVID-19.
«Проходит два-три месяца, и уровень антител становится слишком маленьким. Пока непонятно, с чем это связано», — рассказал Крючков.
Доктор также отметил, что у большинства людей антитела сохраняются в организме довольно длительное время.
«Коронавирус никуда не ушел, заразиться абсолютно реально», — добавил Крючков.
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