Дипломатам Генконсульства РФ в Нью-Йорке угрожали убийством

Неизвестный белый мужчина с 10 по 16 августа закидывал камнями Генконсульство РФ в Нью-Йорке, угрожая дипломатом убийством, передает РИА «Новости» со ссылкой на российскую дипмиссию.

Сообщается, что мужчина, который атаковал консульство, был задержан 10 августа, но его отпустили на свободу в то же день. После этого он продолжил свои противоправные действия, заявили в дипмиссии.

«Это началось 10 августа. Неизвестный мужчина начал забрасывать камнями автомобили, которые стояли на служебной парковке нашего консульства. И практически ежедневно эти инциденты повторялись», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, атаки прекратились 16 августа. Мужчина нанес ущерб автотранспорту и воротам. Кроме того, он выкрикивал угрозы в адрес сотрудников генконсульства и посетителей на английском языке и угрожал им убийством, сообщил сотрудник консульства.

«Он кричал дословно следующее: «Я застрелю вас» и «Я убью вас», — рассказали в консульстве.

Там добавили, что по гражданству этого мужчины никакой информации пока нет.