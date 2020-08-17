В Москве завершилась девятая акция солидарности у посольства Белорусии
В Москве завершилась по счету девятая протестная акция солидарности у посольства Белоруссии, она завершилась без инцидентов, сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, на акцию у посольства собрались около 150 человек. Они выстроились в живую цепь по тротуару Маросейки от посольства в сторону Китай-города. Большинство участников акции — молодые люди. Протестующие скандировали лозунги солидарности с белорусами.
Отмечается, что дежурившие неподалеку полицейские просили собравшихся соблюдать общественный порядок. Правоохранители призывали прохожих не задерживаться у площадки напротив посольства и становиться с протестующими в живую цепь, либо следовать по улице дальше.
Акция стала девятой по счету с 9 августа, когда недовольные жесткостью белорусских правоохранителей и официальными итогами выборов главы государства впервые собрались у посольства республики в Москве.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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