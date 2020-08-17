Жертвами COVID-19 стали еще 11 пациентов в Москве

В Москве скончались еще 11 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Общее число летальных исходов в столице достигло 4 677.

Погибшим был поставлен диагноз пневмония, ранее они также получили положительный результат анализов на коронавирус.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Южной Корее заявили о риске возникновения второй волны COVID-19 в стране

— Ученые из США определили главную уязвимость коронавируса

— Более 10 тысяч российских военных переболели коронавирусом