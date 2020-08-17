Прилепин обвинил белорусский спецназ в избиении задержанных россиян

Писатель и участник боевых действий на юго-востоке Украины Захар Прилепин заявил, что белорусский спецназ избивал 33 россиян, задержанных в Минске. Об этом он рассказал изданию «Свободная пресса».

«В Минске на наших пацанах уже в автобусе в буквальном смысле прыгали бойцы белорусского спецназа. Ребра кое-кому поломали. Хотя необходимости в этих прыжках не было ни малейшей», — заявил Прилепин.

Он также прокомментировал протесты, проходящие в республике.

По его словам, усталость от политики президента Александра Лукашенко давно накопилась у всех белорусов, а не только «либеральной или националистической» среде.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь, в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

14 августа Минск передал задержанных российской стороне. Комментариев от белорусских властей о причинах такого решения не поступало.

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