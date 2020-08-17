Врач объяснил опасность раскачивания ребенка вниз головой после инцидента в Сочи

Вращения детей вниз головой могут привести у повреждению у них головного мозга. Об этом «Газете.Ru» рассказал педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук и соведущий программы «Жить здорово» Андрей Продеус.

Таком образом специалист прокомментировал видео из Сочи, на котором отец жонглировал своей двухмесячной дочкой.

«Существует специфическое поражение головного мозга, которое возникает вследствие такого обращения с детьми, когда их подбрасывают, трясут, качают», — пояснил врач.

Еще одним последствием такой тряски может стать вывих суставов, поскольку соединительная ткань и мышцы детей еще слабы. Кроме того, действия отца нельзя назвать и гимнастикой, добавил Продеус.

«Гимнастика делается с теми детьми, у которых гипертонус, для расслабления — либо, напротив, для придания тонуса и разработки мышц. Туда входит специализированный массаж. Кручение ребенка над головой не имеет к этому никакого отношения», — заключил специалист.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ножку младенца, размахивает им, как куклой, и насвистывает мелодию.

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