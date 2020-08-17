Минпросвещения: вопрос о ношении масок учителями будут решить регионы
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Каждый регион будет сам решать вопрос об обязательном ношении масок учителями, заявили в Министерстве просвещения России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Предписание об обязательном ношении масок учителями по всей стране отсутствует, отметили в пресс-службе.
В министерстве пояснили, что решение данного вопроса зависит от эпидемиологической ситуации на местах и должно приниматься на региональном и муниципальном уровнях.
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