Минпросвещения: вопрос о ношении масок учителями будут решить регионы

Каждый регион будет сам решать вопрос об обязательном ношении масок учителями, заявили в Министерстве просвещения России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Предписание об обязательном ношении масок учителями по всей стране отсутствует, отметили в пресс-службе.

В министерстве пояснили, что решение данного вопроса зависит от эпидемиологической ситуации на местах и должно приниматься на региональном и муниципальном уровнях.

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