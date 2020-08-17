Белорусская Генпрокуратура опубликовала списки арестованных

Генеральная прокуратура Белоруссии опубликовала списки граждан, отбывающих административный арест после задержания во время массовых протестов в стране.

Ссылка на документ опубликована в Telegram-канале ведомства.

Всего в списке указаны 122 человека, из них 16 человек были задержаны в Минске, 29 – в Жодино, 28 – в Бресте.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

По данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Генпрокуратура Белоруссии: освобождены почти все задержанные на протестах