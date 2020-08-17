Верховный суд запретил движение АУЕ в России

Верховный суд России запретил на территории страны движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В результате закрытого заседания Верховный суд признал движение экстремистским и запретил любую связанную с ним деятельность на территории России с 17 августа, рассказал источник издания.

Действия людей, которые продвигают идеи движения, попадут под статью УК РФ об организации экстремистского сообщества, указано в сообщении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Воронеже суд запретил статью «Луркоморья» о тюремной иерархии

— Крикнувший «Жизнь ворам» на банкете следователь из Тюмени объяснился