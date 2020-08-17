Минтруд объяснил, почему нельзя перенести рабочий день с 31 декабря

Перенос рабочего дня с 31 декабря в текущем году будет нарушать нормы Трудового кодекса России, указано в ответе Министерства труда главе комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярославу Нилову.

Фотографии ответа Нилов опубликовал в своем Telegram-канале.

Перенос рабочего дня на предшествующий ему выходной будет нарушать 110 статью ТК, согласно которой продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов, указано в заявлении министерства.

При этом Минтруд подчеркивает, что в следующем году данное предложение планируется учесть.

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