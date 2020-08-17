В Москве задержан мужчина за избиение молотком сожителя бывшей жены

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину по обвинению в избиении молотком сожителя бывшей жены. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Отмечается, что инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Нижегородская в Таганском районе.

По словам жительницы квартиры, накануне, 16 августа, она вместе с сожителем смотрела телевизор. В этот момент в квартиру вошел ее бывший супруг, взял молоток и несколько раз ударил ее сожителя по голове.

Пострадавший был госпитализирован с ушибленной раной затылочной области. В дальнейшем его выписали.

Злоумышленника 1963 года рождения задержали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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