В Москве в понедельник ожидается до +24°С

В Москве в понедельник, 17 августа, ожидается до +24°С, переменная облачность, по области местами небольшой дождь. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

По информации синоптиков, воздух днем прогреется до +20...+24°С. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до +7...+9°С. Ветер переменных направлений — 2-7 м/c.

Атмосферное давление днем составит 744 мм ртутного столба, а ночью — 747 мм.

Более подробный прогноз погоды можно посмотреть на странице погоды.