В Техасе трое полицейских получили ранения в результате стрельбы

В пригороде американского Остина (штат Техас) трое полицейских были ранены мужчиной, который забаррикадировался в доме и начал стрельбу. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на местную полицию.

«Мы можем подтвердить, что, по состоянию на текущий момент, трое полицейских Сидар-Парка получили огнестрельные ранения. Они находятся в местной больнице в стабильном состоянии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стрелявший пока не задержан.

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