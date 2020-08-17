Ученые назвали ткань, на которой деградирует коронавирус
При нанесении SARS-Cov-2 на ткань из стопроцентного хлопка вирус деградировал менее чем за сутки, говорится в исследовании канадского Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета. Об этом сообщает газета «Известия».
Отмечается, что даже три слоя футболки из чистого хлопка имеют такой же уровень защиты, как и хирургическая одежда, в которой традиционно используется эта ткань.
«Если хлопковую одежду положить в шкаф, то спустя сутки ее можно считать условно ковид-безопасной», — говорится в сообщении.
Тем не менее хлопковая ткань в виде многослойной маски защищает от вируса несколько хуже, чем медицинская.
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