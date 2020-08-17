Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае

Пять человек стали жертвами ДТП в в Рубцовском районе Алтайского края. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу МЧС.

«При проведении аварийно-спасательных работ, вскрытии кузова, деблокированы тела пяти человек (три мужчины и две женщины, детей нет)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один человек госпитализирован. ДТП произошло на 265 километре трассы федерального значения «г. Барнаул – г. Рубцовск» А-322.

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