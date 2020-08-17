Вильфанд рассказал о на редкость теплой балтийской погоде

Температура воды на Балтийском побережье, вблизи Калининграда, на Куршской косе, достигает 22-23 градусов, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура воды на Балтийской побережье — в районе Калининграда, Куршской косы, - в районе 22-23 градусов. Это для Балтики замечательная погода, крайне редкое явление», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что температура воздуха в районе балтийских курортов на этой неделе будет достигать 28 градусов.

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