У Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,7
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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Алеутских островов, пишет Геологическая служба США.
Эпицентр залегал на глубине в 43 километра и в 210 километрах к юго-западу от местности под названием Никольский (американский штат Аляска), где живут 18 человек.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
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