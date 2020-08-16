У Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Алеутских островов, пишет Геологическая служба США.

Эпицентр залегал на глубине в 43 километра и в 210 километрах к юго-западу от местности под названием Никольский (американский штат Аляска), где живут 18 человек.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На северо-западе Китая зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

— Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Гондураса

— У берегов Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6