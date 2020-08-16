На митинге против Лукашенко в Минске собрались около 200 тысяч человек
Не менее 200 тысяч человек пришли на митинг против президента Белоруссии Александра Лукашенко, который проходит в Минске, передает портал Tut.by.
Как сообщается, они собрались у стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей. При этом митингующие скандируют: «Уходи!», «Верам, можам, переможам!», «Лукашенко в автозак!».
Митинги против Лукашенко также проходят и в других городах республики.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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