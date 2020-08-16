В Свердловской области школы заплатят штрафы на 4 миллиона рублей

В Свердловской области школы заплатят штрафы общей суммой в 4 миллиона рублей за санитарные нарушения, сообщили в Роспотребнадзоре.

«По результатам проверок было выдано 110 предписаний, в которые входят 344 мероприятия по приведению школы в соответствие с санитарными нормами», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что нарушения касались питания, отопления, канализации и территории. Школы должны исправить это до начала учебного года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Формат отработан»: российские школы могут вернуться на удаленку

— Россияне пожаловались на сбор средств в школах из-за COVID-19

— В Пермском крае обеспечат интернетом около 650 соцобъектов до конца 2021 года