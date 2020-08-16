В Свердловской области школы заплатят штрафы на 4 миллиона рублей
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В Свердловской области школы заплатят штрафы общей суммой в 4 миллиона рублей за санитарные нарушения, сообщили в Роспотребнадзоре.
«По результатам проверок было выдано 110 предписаний, в которые входят 344 мероприятия по приведению школы в соответствие с санитарными нормами», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что нарушения касались питания, отопления, канализации и территории. Школы должны исправить это до начала учебного года.
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