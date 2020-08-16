Кабмин скорректировал правила составления перечня важнейших лекарств

Лекарства, необходимые для лечения и профилактики опасных для окружающих заболеваний, будут включаться в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов в ускоренном порядке. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Ускоренный порядок будет действовать при введении режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения опасных заболеваний. В этих случаях Минздрав сможет внести препарат на рассмотрение комиссии без предварительных процедур.

Введение такого режима позволит сделать необходимые лекарства доступнее для населения, так как цены на препараты из перечня регулирует государство, а льготники получают их бесплатно, отмечается в сообщении.

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