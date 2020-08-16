Более 32,5 млн тестов на COVID-19 проведено в России

В России проведено уже свыше 32,5 млн тестов на выявление коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Из них за последние сутки проведено 312 тыс. тестов.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в стране сейчас находятся 229 888 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 21 млн, за все время от коронавируса умерли более 750 тыс. человек.

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