Собянин заявил о стабильности ситуации с COVID-19 в Москве

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Москве стабильна по всем показателям, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщает ТАСС.

Собянин отметил, что стабильность ситуации является достижением, так как в городе идет активная жизнь, люди путешествуют по регионам, открылись заграничные направления поездок. Данные факторы оказывают значительное влияние на ситуацию с COVID-19, поэтому важно соблюдать санитарные требования, подчеркнул мэр столицы.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 21 млн, за все время от коронавируса умерли более 750 тыс. человек.

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