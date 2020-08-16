Опубликовано видео со спасающей мир от COVID-19 российской вакциной

В сети появился промо-ролик российской вакцины от коронавируса нового типа, он опубликован в Telegram-канале «Пул №3».

На кадрах видно, как коронавирус поглощает планету, однако появляется российский «Sputnik V» и разрушает вирус.

11 августа президент России Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V».

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