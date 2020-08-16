Синоптики пообещали возвращение в Россию жары

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в европейскую часть страны вернется жара, передает «Российская газета».

По словам синоптика, со второй половины следующей недели погода все больше будет напоминать летнюю. Днем воздух будет прогреваться до +24…+26°С. В отдельные дни и до +28°С. Затяжных дождей в эту неделю также не ожидается.

При этом купальный сезон в столичном регионе завершился, утверждает Вильфанд. Ночи стали длиннее и прохладнее, и вода быстро остывает.

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