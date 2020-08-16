Вильфанд сообщил о завершении купального сезона в ряде регионов РФ

Купальный сезон завершился в Ивановской, Ярославской, Псковской, Новгородской, Ленинградской областях, сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Уже севернее Москвы купальный сезон точно завершился: в Ивановской, Ярославской, Псковской, Новгородской областях. В Санкт-Петербурге тоже, естественно», — сказал Вильфанд.

По словам специалиста, под завершением сезона стоит понимать окончание его для детей из-за слишком холодной температуры воды.

«Взрослые, особенно закаленные, могут купаться и в холодной воде <...> а вот дети — это индикатор», — добавил Вильфанд.

Он отметил, что в Москве детям так же не стоит купаться — нет условий, чтобы температура воды прогрелась вновь.

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