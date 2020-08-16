В Москве в воскресенье ожидается до +23°С

В Москве в воскресенье, 16 августа, ожидается до +23°С, переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

По информации синоптиков, воздух днем прогреется до +21...+23°С. Ожидается западный ветер со скоростью 4-9 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до +13...+15°С. Ветер подует западный, северо-западный — 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 746 мм ртутного столба, а ночью — 745 мм.

Более подробный прогноз погоды можно посмотреть на странице погоды.