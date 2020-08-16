В Бразилии вновь открыли для посещения статую Христа-Искупителя

Власти Бразилии вновь открыли для посещения знаменитую статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро и национальный парк Тижука, которые ранее были закрыты из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова министра окружающей среды республики Рикарду Салиса.

«Сегодня мы снова открываем парк Тижука и статую Христа-Искупителя», — заявил чиновник.

Отмечается, что во время посещения достопримечательностей посетители будут обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски.

Также власти Рио-де-Жанейро ввели скидки для горожан на посещение этих туристических мест.

По последним данным, в стране зафиксировано 3 275 520 случаев заражения коронавирусом, погибли 106 523 пациента.

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