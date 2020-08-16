В ряде регионов России ожидаются ночные заморозки

Синоптики спрогнозировали ночные заморозки в Коми, Омской, Иркутской областях и Якутии, они продлятся до понедельника, сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«В Коми температура будет понижаться до заморозков. В Сибирском федеральном округе тоже заморозки: в Омской области - до минус трех, в Иркутской области - до минус двух. В Якутии заморозки прогнозируются до минус трех», — сказал Вильфанд.

По его словам, ночные заморозки в этих регионах продлятся до 17 августа включительно.

Эти признаки указывают на скорое приближение осени, считает Вильфанд.

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