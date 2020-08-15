В Башкирии на горе Куштау задержали экоактивистов

Полиция задержала участников экологической акции на горе Куштау, все они доставлены в ОВД Стерлитамака. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из задержанных Эмиль Галимов.

«Сейчас 22 человека задержали, они в ОВД находятся, оформляют протоколы для привлечения к административной ответственности за сопротивление действиям сотрудников полиции. 22 человека задержаны точно, и еще один автобус приехал с людьми — не менее 10 человек», — сказал он.

Адвокат не смог пояснить, почему экоактивистов задержали.

«Далее материалы будут переданы в суд города Ишимбая», — добавил он.

По данным агентства, ранее активисты, выступающие против разработки Куштаю Башкирской содовой компанией собрались на горе. Отмечается, что по версии местных СМИ на горе произошло столкновение активистов с охраной предприятия.

В пресс-службе УМВД России по Башкирии агентству отказались комментировать ситуацию.