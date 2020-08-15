Лидер «Коммунистов России» призвал не пускать Малышеву в Россию

Руководитель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин призвал не пускать обратно в Россию врача и телеведущую Елену Малышеву. Об этом сообщает РИА «Новости».

На данный момент врач находится на территории США, где продолжает распространяться новый тип коронавируса COVID-19.

По мнению политика, Малышева «на все и на всех наплевала», решив поехать в США. Он также выразил мнение, что телеведущая «в душе давно американка».

«Ясно, что она может всех нас перезаразить американским вариантом коронавируса. Поэтому пускать ее назад лучше не надо», — добавил Сурайкин.

Он также подчеркнул, что Малышева может «привезти вторую волну COVID» с собой.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстанавливает международное авиасообщение с рядом стран, в их числе нет США.

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