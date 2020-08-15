«Новая газета» подписала Лукашенко самопровозглашенным президентом Белоруссии

Официальное российское СМИ «Новая газета» приняло решение называть Александра Лукашенко самопровозглашенным президентом Белоруссии. Об этом сообщает Telegram-канал издания.

«С сегодняшнего дня мы подписываем Александра Лукашенко самопровозглашенным президентом Беларуси», — говорится в сообщении.

Издание, ссылаясь на данные своего дата-отдела, заявило, что в ходе выборов за Лукашенко проголосовали лишь 17% избирателей.

«Согласитесь, это слишком мало, чтобы считаться избранным президентом», — говорится в сообщении.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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