СК завел уголовное дело после ЧП на шахте в Коми

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели людей после обрушения на шахте «Воргашорская» в Коми. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Дело было возбуждено по статье о «нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц».

По данным следователей, на шахте произошло обрушение выведенной из эксплуатации галереи углеподачи во время ее разбора. В результате ЧП погибли четверо человек.

СК проводит проводит необходимые мероприятия по установке обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что 15 августа при разборе аварийной галереи углеподачи произошло обрушение. В результате ЧП погибли четыре человека.

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