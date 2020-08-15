Произведена первая партия российской вакцины от коронавируса

В России произвели первую партию вакцины от коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе Минздрава, поступившего в «Газету.Ru».

«Произведена первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Минздрав рассказал о запуске производства вакцины от COVID-19.

11 августа президент России Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V».

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