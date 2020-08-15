Одного человека задержали у посольства Белоруссии в Москве

На акции протеста у посольства Белоруссии в Москве полиция задержала одного человека. Об этом пишет ТАСС.

Один из участников акции встал на колени у здания посольства. На его лице и одежде была засохшая кровь. Подошедшим к нему полицейским мужчина рассказал, что его избили ночью у посольства. Сотрудники МВД взяли его за руки и за ноги, отнесли к автозакам и вызвали медиков.

Ранее сообщалось, что у посольства Белоруссии собралось около 200 человек. Они митингуют уже седьмой день.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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