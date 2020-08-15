Россиянка пролетела со скалы 4 метра и выжила
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В поселке Мысхако под Новороссийском девушка сорвалась со скалы, пролетела 4 метра вниз и выжила. Об этом пишет kp.ru.
Отмечается, что туристка упала в воду на мелководье.
Спасатели достали девушку из воды и с помощью носилок транспортировали к машине скорой помощи.
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