Россиянка пролетела со скалы 4 метра и выжила

В поселке Мысхако под Новороссийском девушка сорвалась со скалы, пролетела 4 метра вниз и выжила. Об этом пишет kp.ru.

Отмечается, что туристка упала в воду на мелководье.

Спасатели достали девушку из воды и с помощью носилок транспортировали к машине скорой помощи.

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