В Москве насмерть разбился рабочий, упав с девятого этажа дома

На юго-западе Москвы насмерть разбился рабочий, упав с высоты девятиэтажного дома. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что мужчина скончался на месте от полученных травм.

В настоящее время на месте инцидента находятся представители экстренных служб столицы. Выясняются детали произошедшего.

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