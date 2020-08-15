В Москве насмерть разбился рабочий, упав с девятого этажа дома
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На юго-западе Москвы насмерть разбился рабочий, упав с высоты девятиэтажного дома. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что мужчина скончался на месте от полученных травм.
В настоящее время на месте инцидента находятся представители экстренных служб столицы. Выясняются детали произошедшего.
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