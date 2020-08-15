В России запустили производство вакцины от коронавируса

Минздрав России сообщил о начале производства вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Начато производство вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России»,— заявили в пресс-службе.

Ранее российский лидер Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V».

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