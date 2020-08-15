Число невыездных россиян возросло на 10% в июне 2020 года

По состоянию на 1 июля 2020 года за границу не могут выехать 3,9 млн должников по алиментам, услугам ЖКХ, кредитам и штрафам ГИБДД, это на 363,3 тыс. больше по сравнению с тем же периодом 2019 года. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что стало также больше судебных постановлений о взыскании долгов: 14 млн дел по штрафам ГИБДД, 6,9 млн по кредитам, 2,6 млн по услугам ЖКХ и 795,9 тыс. по алиментам.

В настоящее время в России около 8 млн человек, которые имеют просроченную задолженность в размере от 30 тыс. руб.

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