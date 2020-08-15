Около 650 торжественных церемоний прошли в ЗАГСах Москвы в Медовый Спас

Порядка 650 торжественных церемоний прошли в ЗАГСах Москвы в Медовый Спас, 14 августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу комплекса социального развития столицы.

Отмечается, что в этот день молодоженам вручили медовые подарки с надписями: «Цветы – это красота мира, а мед – это его любовь» и «Это любовь с первой пробы».

Подобные акции прошли как в обычных ЗАГСах, так и и на необычных площадках: в особняке «Роял», в усадьбе Муравьевых-Апостолов, в «Согласие-Холл» с видом на ботанический сад МГУ и в старинной гостинице «Националь» с видом на Красную площадь и др. Всего в таких местах зарегистрировали брак около 100 пар.

Народно-христианский праздник Медовый Спас отмечается традиционно 14 августа.

Медовый спас получил свое название благодаря тому, что в это время начинался активный сбор меда. В этот день отмечают также праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, начало двухнедельного Успенского поста.

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