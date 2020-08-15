Тела двух человек обнаружены при ликвидации пожара в частном доме в Подмосковье

Спасатели обнаружили тела двух человек при тушении пожара в частном доме в поселке Радовицкий в Подмосковье. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

Отмечается, что площадь возгорания составила 200 кв. м.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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