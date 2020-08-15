Украинского священника высадили из автобуса за слова о «российской попсе»
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Священника так называемой Православной церкви Украины Романа Винника высадили из автобуса после того, как он попросил водителя выключить русскую музыку. Об этом он рассказал в своем Facebook.
По его словам, конфликт случился 12 августа в автобусе, который ехал по маршруту Ивано-Франковск – Долина.
«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в бусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал Винник.
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