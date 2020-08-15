Почти 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
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В столичных аэропортах отменили и задержали 18 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, по состоянию на 0.55 мск, в Домодедово девять рейсов отменено, а два — задержано.
Кроме того, во Внуково отменено шесть вылетов.
При этом в Шереметьево отменен лишь один рейс.
Информации о задержках и отменах рейсов в Жуковском не поступало.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстанавливает международное авиасообщение с рядом стран.