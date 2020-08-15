Москвичей предупредили о закрытии участка красной ветки метро

С 15 по 19 августа для пассажиров будут закрыты четыре станции Сокольнической линии метро Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный департамент транспорта.

Речь идет о таких станциях подземки, как «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

Как стало известно, их полностью закроют для пассажиров в связи с продолжением работ по установке современного бесстыкового пути.

Отмечается, что до станции «Коммунарка» будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы. Они будут ездить вдоль закрытого участка с остановками у станций метро.

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