Собянин сообщил о росте случаев гриппа и ОРВИ в Москве
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в столице зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает «Россия 1».
Он добавил, что также частично заметен рост случаев не коронавирусной пневмонии.
«Конечно, когда это все разовьется в такую уже серьезную стадию, наложение двух инфекционных процессов ничего хорошего не даст», — подчеркнул Собянин.
Градоначальник также призвал как можно раньше сделать прививку от гриппа.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— За госсчет: Путин поручил обеспечить вакцинацию от гриппа
— В НИЦ Гамалеи отреагировали на недоверие врачей к вакцине от коронавируса
— Главный терапевт Минздрава не видит причин сомневаться в эффективности вакцины от COVID-19