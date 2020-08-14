Собянин сообщил о росте случаев гриппа и ОРВИ в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в столице зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает «Россия 1».

Он добавил, что также частично заметен рост случаев не коронавирусной пневмонии.

«Конечно, когда это все разовьется в такую уже серьезную стадию, наложение двух инфекционных процессов ничего хорошего не даст», — подчеркнул Собянин.

Градоначальник также призвал как можно раньше сделать прививку от гриппа.

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