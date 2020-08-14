Трамп оценил создание вакцины от COVID-19 в России

Президент США Дональд Трамп прокомментировал создание российской вакцины от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он выразил надежду на то, что зарегистрированный препарат «сработает».

Глава Белого дома добавил, что власти США знают о разработке мало.

«Они убрали некоторые исследования. Мы считаем, что это очень важно пройти через процесс», — подчеркнул Трамп.

Американский президент добавил, что США «очень продвинулись» в разработки вакцины от коронавируса.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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