Стала известна судьба освобожденных в Белоруссии бойцов ЧВК

Вернувшихся на родину из Белоруссии 32 граждан России поместят на двухнедельный карантин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В случае, если за 14 дней у россиян не будет обнаружен коронавирус, они смогут отправиться домой, отметил источник.

Ранее 14 августа Белоруссия передала РФ 32 задержанных и объявленных бойцами ЧВК «Вагнер» российских граждан. Еще один россиянин пожелал остаться в Белоруссии, так как имеет гражданство в республике.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь, в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Позже Киев заподозрил задержанных россиян в причастности к террористической деятельности на территории Украины и запросил экстрадицию данных граждан.

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