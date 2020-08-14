Школы не будут проводить массовые мероприятия до 2021 года из-за угрозы распространения коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на Минпросвещения.

«До первого января не будет массовых мероприятий», — сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 21 млн, умерли больше 750 тысяч человек.

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