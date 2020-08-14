Более двух тысяч задержанных на протестах белорусов отпустили домой

__is_photorep_included13193773: 1

В МВД Белоруссии заявили, что больше двух тысяч задержанных на акциях протеста уже отпущены домой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Свыше двух тысяч граждан уже отпущены домой. Этот процесс идет непрерывно, продолжается и сейчас», — рассказали в МВД.

Ранее сообщалось, что задержанных стали выпускать из Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске, а также из следственной тюрьмы в Жодино.

Там добавили, что процесс идет не так быстро, как хотелось бы, однако министерство делает «все возможное для разрешения создавшейся ситуации».

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко поручил провести проверку задержаний на акциях протеста

— В Минске начали отпускать задержанных на протестах в городе

— В МВД Белоруссии отрицают издевательства над задержанными