В России за сутки выявили 5065 случаев коронавируса, пишет оперштаб в Telegram.

Отмечается, что четверть заболевших не имели симптомов. Больше всего заболевших в Москве (688), Санкт-Петербурге (159) и Подмосковье (156).

Также за сутки скончались 114, выздоровели 6568 пациентов. Всего в России заразились 912 823, выздоровели 722 964, умерли 15 498 человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.

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