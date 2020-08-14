В Московском зоопарке появился на свет детеныш редких обезьян

В Московском зоопарке родился детеныш редких обезьян — львинохвостных макак. Об этом сообщается на сайте правительства столицы.

«Это первое потомство у самки Колетты, поэтому зоологи переживали, сможет ли она обеспечить детенышу должный уход. Но Колетта отлично справилась без помощи специалистов», — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что рождение львинохвостого макака — это важное событие не только для зоопарка, но и для всего международного зоопаркового сообщества, которое борется за создание резервной популяции редкого вида приматов в неволе

В природе численность львинохвостных макак не превышает 4 тысяч особей, вид занесен в Международную Красную книгу.

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