В Московском зоопарке появился на свет детеныш редких обезьян
В Московском зоопарке родился детеныш редких обезьян — львинохвостных макак. Об этом сообщается на сайте правительства столицы.
«Это первое потомство у самки Колетты, поэтому зоологи переживали, сможет ли она обеспечить детенышу должный уход. Но Колетта отлично справилась без помощи специалистов», — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
Она добавила, что рождение львинохвостого макака — это важное событие не только для зоопарка, но и для всего международного зоопаркового сообщества, которое борется за создание резервной популяции редкого вида приматов в неволе
В природе численность львинохвостных макак не превышает 4 тысяч особей, вид занесен в Международную Красную книгу.
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